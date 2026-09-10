В Москве арестовали выстрелившую в полицейского из его же пистолета женщину

Женщина отобрала пистолет у полицейского в Москве и выстрелила в него В Москве арестовали выстрелившую в полицейского из его же пистолета женщину

Москва10 сен Вести.Суд в Новой Москве арестовал женщину, которая отобрала пистолет у полицейского и выстрелила в него, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда.

Суд 9 сентября заключил под стражу на два месяца обвиняемую в хищении огнестрельного оружия и посягательстве на жизнь полицейского отмечается в сообщении

Установлено, что 8 сентября арестованная обвиняемая находилась в служебном автомобиле на территории спецприемника. Она вытащила пистолет из кобуры полицейского и выстрелила в него. Мужчина получил ранение.