Москва10 сенВести.Суд в Новой Москве арестовал женщину, которая отобрала пистолет у полицейского и выстрелила в него, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда.
Суд 9 сентября заключил под стражу на два месяца обвиняемую в хищении огнестрельного оружия и посягательстве на жизнь полицейскогоотмечается в сообщении
Установлено, что 8 сентября арестованная обвиняемая находилась в служебном автомобиле на территории спецприемника. Она вытащила пистолет из кобуры полицейского и выстрелила в него. Мужчина получил ранение.