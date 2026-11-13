Жительница Краснодара пришла к соседям пожарить котлеты и украла 450 тысяч

Женщина под предлогом жарки котлет украла 450 тысяч у соседей в Краснодаре Жительница Краснодара пришла к соседям пожарить котлеты и украла 450 тысяч

Москва13 ноя Вести.В Краснодаре женщина пришла к соседям якобы для того, чтобы помочь по хозяйству, и украла 450 тысяч рублей. Об этом сообщается в Telegram-канале управления МВД России по городу.

В дежурную часть отдела полиции (Прикубанский округ) Управления МВД России по городу Краснодару с сообщением о краже личных сбережений обратилась жительница улицы Славянской. Заявительница пояснила, что из квартиры пропала сумма в размере 450 000 рублей говорится в публикации

Личность подозреваемой установили – ей оказалась 48-летняя ранее судимая за аналогичные преступления женщина. Она рассказала, что утром пришла к соседям и предложила совместно приготовить котлеты. Хозяйка квартиры отказалась и начала собираться на работу.

Воспользовавшись моментом, злоумышленница вытащила из шкафа деньги. Обнаружили пропажу только вечером, а подозреваемая к тому времени потратила деньги на одежду, алкоголь и другие покупки.