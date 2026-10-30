Москва30 окт Вести.На Сахалине задержана 22-летняя, ранее неоднократно судимая местная жительница, которая подозревается в краже у одного мужчины мобильного телефона, у другого – денег, сообщается в MAX-канале МВД региона.

Установлено, что вечером 26 октября 2026 года подозреваемая выпивала в гостях у знакомого в Александровске-Сахалинском. Когда хозяин квартиры вышел из комнаты, фигурантка похитила из комода 7 тысяч рублей и скрылась. Далее она отправилась в гости к очередному знакомому, где они продолжили выпивать. Ночью злоумышленница, когда мужчина вышел из комнаты, похитила его сотовый телефон и снова скрылась. Стражи порядка установили подозреваемую, смартфон был возвращен законному владельцу, а деньги женщина успела потратить.

Фигурантка задержана говорится в сообщении

Возбуждено уголовное дело о краже.