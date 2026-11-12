Женщина получила 17 лет за попытку подорвать автомобиль военного в Крыму Суд в Крыму приговорил к 17 годам женщину, готовившую подрыв машины военного

Москва12 ноя Вести.Суд в Республике Крым вынес приговор женщине, готовившей подрыв автомобиля командира морского штурмового авиационного полка морской авиации и противовоздушной обороны Черноморского флота, сообщает канал ЧП / Крым в MAX.

Установлено, что подсудимую завербовали сотрудники СБУ, когда она была на территории Украины. От них она получила задание.

В мае 2025 года она приобрела все необходимое для дистанционного подрыва, но не успела осуществить задуманное, так как в тот же день была задержана правоохранителями.

Женщину приговорили к 17 годам лишения свободы со штрафом в 400 тысяч рублей. Отбывать наказание она будет в исправительной колонии общего режима.