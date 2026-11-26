Женщину заключили под стражу за поджог электроподстанции на перегоне в Москве

Женщину арестовали за поджог электроподстанции у железной дороги в Москве Женщину заключили под стражу за поджог электроподстанции на перегоне в Москве

Москва26 ноя Вести.Уроженку Калужской области заключили под стражу за поджог электроподстанции у железной дороги в Москве. Об этом сообщает УТ МВД России по ЦФО в MAX.

Правоохранителям сообщили о возгорании на перегоне Ховрино – Грачевская Октябрьской железной дороги. Прибывшая на место следственно-оперативная группа увидела следы термического воздействия на трансформаторной подстанции, которая обеспечивает электричеством магистраль.

Огонь локализовали, расписание поездов при этом не менялось.

По предварительным данным, девушка под психологическим воздействием телефонных аферистов сначала перевела крупную сумму своих сбережений, а затем согласилась на требование вербовщиков устроить теракт на железной дороге, чтобы якобы доказать свою непричастность к финансированию запрещенных организаций говорится в сообщении

Фигурантка по инструкции злоумышленников с помощью лома взломала трансформаторную подстанцию и подожгла ее. Сама она при этом получила термические ожоги рук, но не стала обращаться в медицинскую организацию, чтобы ее не нашли.

Это не спасло ее от задержания. Женщине предъявили обвинение по п. "а" ч. 2 ст. 205 УК РФ. Ее заключили под стражу.