В Перу в результате крушения вертолета погибли восемь военных

Жертвами авиакатастрофы в Перу стали восемь военных, один человек выжил В Перу в результате крушения вертолета погибли восемь военных

Москва28 ноя Вести.Вертолет Военно-воздушных сил (ВВС) Перу с девятью военнослужащими на борту потерпел крушение в центральной части страны, сообщило региональное специальное командование вооруженных сил республики.

По данным командования, в результате происшествия восемь человек погибли.

Единственный выживший — пилот разбившегося вертолета подполковник ВВС Энцо Эспиноса Роке. Он был доставлен в столицу страны — города Лима — для оказания специализированной медицинской помощи.

Уточняется, что обломки воздушного судна и тела жертв трагедии обнаружены в ходе поисково-спасательной операции.

Крушение Ми-17 произошло во время выполнения задачи по эвакуации военного патруля в районе долины рек Апуримак, Эне и Мантаро. Причины и обстоятельства инцидента устанавливают правоохранители и следственные органы.

17 ноября на северо-западе Сербии разбился истребитель МиГ-29, летчик погиб.