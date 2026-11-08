Kompas: второй за неделю вертолет упал при тушении пожаров в Индонезии

Индонезия потеряла второй за неделю вертолет при тушении лесных пожаров Kompas: второй за неделю вертолет упал при тушении пожаров в Индонезии

Москва8 ноя Вести.Вертолет Eurocopter EC225LP Super Puma, задействованный в тушении лесных пожаров, потерпел крушение и упал в реку Барито. Инцидент произошел в индонезийской провинции Южный Калимантан. О крушении сообщил портал Kompas, ссылаясь на официального представителя Национального агентства по смягчению последствий стихийных бедствий (BNPB) Бертона Панджайтана.

Вертолет выполнял сбросы воды на очаги возгорания. Пожарный борт разбился при заборе новой партии воды в реке.

Участвовавший в тушении лесных пожаров вертолет разбился, упав в реку Барито отмечается в сообщении

На борту Eurocopter EC225LP Super Puma находились три члена экипажа. Они не пострадали и сейчас находятся в безопасности.

Это второй за неделю случай потери вертолетов, которые задействованы в борьбе с лесными пожарами. 4 ноября, по данным портала Jakarta Globe, в Центральном Калимантане при выполнении миссии по тушению лесных и степных пожаров разбился вертолет индонезийской армии.

Синьхуа добавляет, что падение произошло также при заборе воды для тушения огня. По данным китайского информационного агентства, на борту индонезийского военного геликоптера один из членов экипажа погиб. Всего на его борту было восемь человек.

В конце октября двое сотрудников Красного Креста и двое военнослужащих погибли в авиакатастрофе при падении итальянского военного вертолета в Боснии и Герцеговине (БиГ). Всего на борту CH-47 Chinook находились 15 человек.