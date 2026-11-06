Приставы со спецназом принудительно выселяют людей из многоэтажки в Иркутске

Жильцов незаконной многоэтажки в Иркутске принудительно выселяют Приставы со спецназом принудительно выселяют людей из многоэтажки в Иркутске

Москва6 ноя Вести.Судебные приставы в сопровождении сотрудников ОМОН принудительно выселяют жильцом многоэтажного жилого дома на улице Пискунова, который ранее суд признал незаконно возведенным, сообщает ГТРК "Иркутск".

К зданию прибыли судебные приставы в сопровождении сотрудников спецподразделения и спасателей. Они вскрывают квартиры, владельцы которых не выполнили требование освободить помещения до 5 ноября говорится в сообщении

Ранее глава Следственного комитета Александр Бастрыкин обратил внимание на ситуацию с жилым домом, которая была озвучена в сюжете правовой программы на федеральном канале. Согласно информации, суд обязал жителей многоквартирного дома самостоятельно снести его, поскольку застройщики возвели его с нарушением установленных требований и норм.

Объект уже отключили от всех коммуникаций, однако вопрос о дальнейшем расселении жителей не решен.

В отношении должностных лиц, причастных к строительству, был вынесен приговор о получении взятки и злоупотреблении полномочиями. В настоящее время возбуждено еще одно дело о злоупотреблении должностными полномочиями.

Глава СК поручил руководителю регионального управления представить доклад о принятых процессуальных решениях и о принятых мерах по восстановлению прав граждан.