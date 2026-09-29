Москва29 сенВести.Жирафов и других жвачных животных теперь разрешено ввозить в Россию с предприятия в Намибии. Об этом следует из документа Россельхознадзора.
С 25.09.2026 разрешается ввоз диких и зоопарковых жвачных животных с намибийского предприятия Nuwebegin Boerdery CC в Российскую Федерациюсказано в документе
При этом для ввоза животных необходимо осуществить карантин и отгрузку под контролем российского государственного ветеринарного врача или сотрудника ФГБУ "ВНИИЗЖ", а также при соблюдении дополнительных условий.
Порядок ввоза прописан в документе.
Ранее мэр Казани Ильсур Метшин в интервью ИС "Вести" заявил, что в зоопарке города созданы все условия для размещения жирафов из Намибии.