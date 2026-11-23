Житель Екатеринбурга получил 2 года за копирование архивных материалов В Екатеринбурге мужчина обманом скопировал архивные материалы на 63 млн рублей

Москва23 ноя Вести.В Екатеринбурге вынесли приговор по уголовному делу в отношении местного жителя, который обвиняется в незаконном копировании и публикации архивных документов. Ущерб от действий мужчины превысил 63 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области в MAX.

Установлено, что в период с февраля 2016 года по март 2025 года Юрий Коновалов, 1957 года рождения, в читальном зале ГКУ Свердловской области "Государственный архив Свердловской области" заказывал компакт-диски с архивными делами, документами и печатными изданиями, которые полностью воспроизводили текст бумажных документов. Эти материалы он обманом копировал на личный ноутбук на безвозмездной основе, не имея на это законного права.

Своими действиями он причинил ГКУ Свердловской области "Государственный архив Свердловской области" имущественный ущерб на сумму свыше 63 млн рублей сказано в сообщении

В судебном заседании мужчина вину не признал.

Ленинский районный суд Екатеринбурга назначил Юрию Коновалову наказание в виде двух лет ограничения свободы и удовлетворил гражданский иск прокуратуры, взыскав с осужденного в пользу учреждения имущественный ущерб.