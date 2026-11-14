Москва14 нояВести.В Кирове мужчина попытался угнать чужую машину, но через четыре минуты вернул ее на парковку: выезд перекрыл шлагбаум. Несмотря на это, против 37-летнего жителя города возбудили уголовное дело об угоне. Об этом сообщил Telegram-канал "Про Город Киров - Новости Кирова".
Отмечается, что инцидент произошел на улице Энтузиастов. Владелец ненадолго отлучился, оставив автомобиль с включенным двигателем. Злоумышленник сел за руль и попытался уехать.
37-летний кировчанин заметил на улице Энтузиастов автомобиль с работающим двигателем. Хозяин ненадолго отошел, и мужчина решил воспользоваться моментомговорится в публикации
Однако покинуть парковку не получилось – путь преградил шлагбаум. Мужчина в течение нескольких минут ездил по двору, после чего, поставив машину на прежнее место, ушел.
Собственник заметил, что автомобиль стоит иначе, изучил записи камер и сообщил в полицию. Подозреваемого установили и задержали.