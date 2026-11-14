В Кирове задержали мужчину, который угнал машину, но вернул ее из-за шлагбаума

Житель Кирова угнал автомобиль, но не смог выехать из двора из-за шлагбаума В Кирове задержали мужчину, который угнал машину, но вернул ее из-за шлагбаума

Москва14 ноя Вести.В Кирове мужчина попытался угнать чужую машину, но через четыре минуты вернул ее на парковку: выезд перекрыл шлагбаум. Несмотря на это, против 37-летнего жителя города возбудили уголовное дело об угоне. Об этом сообщил Telegram-канал "Про Город Киров - Новости Кирова".

Отмечается, что инцидент произошел на улице Энтузиастов. Владелец ненадолго отлучился, оставив автомобиль с включенным двигателем. Злоумышленник сел за руль и попытался уехать.

37-летний кировчанин заметил на улице Энтузиастов автомобиль с работающим двигателем. Хозяин ненадолго отошел, и мужчина решил воспользоваться моментом говорится в публикации

Однако покинуть парковку не получилось – путь преградил шлагбаум. Мужчина в течение нескольких минут ездил по двору, после чего, поставив машину на прежнее место, ушел.

Собственник заметил, что автомобиль стоит иначе, изучил записи камер и сообщил в полицию. Подозреваемого установили и задержали.