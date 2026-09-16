Житель Красноярского края рассказал, как смог спастись от медведя в лесу Житель Красноярского края спасся от медведя, бросив ему кусок хлеба

Москва16 сен Вести.Житель Красноярского края Николай смог отвлечь медведя, бросив ему кусок хлеба, и спасся, добежав до машины. Об этом мужчина рассказал в беседе с RT.

Инцидент произошел в лесу рядом с местом, где живут рабочие в вагончиках. Хищник вышел к людям днем и бродил вокруг.

Конечно, было страшно, жутко, непонятно, что делать в такой ситуации. Виделись неоднократно с медведями в лесу. Но чтобы вот так, без оружия, с глазу на глаз, — такого еще не было признался мужчина

Ранее при нападении медведя погибла 66-летняя жительница региона. Местных просят воздержаться от посещения леса и соблюдать правила безопасности.