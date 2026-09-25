Житель Кубани осужден на 23 года за оправдание терроризма и вербовку граждан

Житель Кубани осужден на 23 года по делу о публичном оправдании терроризма Житель Кубани осужден на 23 года за оправдание терроризма и вербовку граждан

Москва25 сен Вести.Второй Западный окружной военный суд приговорил 24-летнего жителя Краснодарского края к 23 годам лишения свободы за публичное оправдание терроризма (ч. 1 ст. 205.2 УК РФ) и склонение граждан к совершению преступления против общественной безопасности (ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ). Об этом сообщила прокуратура Калужской области.

Как установлено, мужчина, ранее судимый за преступления против общественной безопасности, активно убеждал трех граждан вступить в ряды террористической организации, а также публично оправдывал ее деятельность.

Суд, согласившись с позицией прокурора, назначил виновному наказание в виде 23 лет лишения свободы с отбыванием первых 5 лет в тюрьме, а остальной части – в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев и штрафом в размере 750 тыс. рублей говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Предварительное расследование по уголовному делу осуществлялось следователями УФСБ России по Калужской области.