Москва25 сенВести.В Омской области местный житель заказал двоюродного брата из-за доли в бизнесе по продаже овощей. По версии следствия, он пытался нанять киллера за один миллион рублей, тот рассказал о поступившем предложении силовикам. Об этом сообщает региональная прокуратура.
Согласно выводам правоохранителей, фигурант и его родственник открыли оптово-распределительный центр с сельхозпродукцией, после между ними начался конфликт. Предполагаемый преступник остался недоволен размером своей части прибыли и решил избавиться от брата.
Он предложил знакомому, имеющему опыт участия в боевых действиях, совершить преступление за вознаграждение в размере 1 млн рублей. Однако мужчина, к которому поступило предложение, обратился в УФСБ России по Омской области. В дальнейшем все встречи проходили под контролем оперативных сотрудников. Для документирования преступной деятельности обвиняемого была инсценирована смерть потерпевшегоговорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX
После предъявления заказчику "доказательств" тот передал посреднику 2,7 тысячи долларов, после чего был задержан. Всего за убийство он заплатил 4,7 тысячи долларов.
Материалы дела с обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу. Отмечается, что фигурант свою вину не признает.