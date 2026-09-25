Житель Омской области заказал убийство брата из-за доли в овощном бизнесе В Омской области будут судить мужчину, заказавшего убийство брата из-за бизнеса

Москва25 сен Вести.В Омской области местный житель заказал двоюродного брата из-за доли в бизнесе по продаже овощей. По версии следствия, он пытался нанять киллера за один миллион рублей, тот рассказал о поступившем предложении силовикам. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Согласно выводам правоохранителей, фигурант и его родственник открыли оптово-распределительный центр с сельхозпродукцией, после между ними начался конфликт. Предполагаемый преступник остался недоволен размером своей части прибыли и решил избавиться от брата.

Он предложил знакомому, имеющему опыт участия в боевых действиях, совершить преступление за вознаграждение в размере 1 млн рублей. Однако мужчина, к которому поступило предложение, обратился в УФСБ России по Омской области. В дальнейшем все встречи проходили под контролем оперативных сотрудников. Для документирования преступной деятельности обвиняемого была инсценирована смерть потерпевшего говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

После предъявления заказчику "доказательств" тот передал посреднику 2,7 тысячи долларов, после чего был задержан. Всего за убийство он заплатил 4,7 тысячи долларов.

Материалы дела с обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу. Отмечается, что фигурант свою вину не признает.