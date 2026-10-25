Москва25 октВести.После ссоры в пензенском баре 18-летний местный житель ударил своего оппонента кулаком в лицо. Тот потерял сознание и был госпитализирован. Сотрудники уголовного розыска установили личность нападавшего, который уже дал признательные показания. Об этом сообщает ГУ МВД России по Пензенской области.
Поводом для агрессии стала фраза одного из отдыхающих "Сапожник без сапог", сказанная в адрес задержанного. Оскорбившись, молодой человек нанес оппоненту удар кулаком в лицо. От удара потерпевший упал, ударился головой и потерял сознаниеговорится в сообщении
Отмечается, что молодой человек полностью признал вину и раскаялся в содеянном.
Возбуждено уголовное дело.