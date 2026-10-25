В Пензе после пьяной ссоры в баре госпитализировали одного человека

Житель Пензы госпитализирован после удара кулаком в местном баре В Пензе после пьяной ссоры в баре госпитализировали одного человека

Москва25 окт Вести.После ссоры в пензенском баре 18-летний местный житель ударил своего оппонента кулаком в лицо. Тот потерял сознание и был госпитализирован. Сотрудники уголовного розыска установили личность нападавшего, который уже дал признательные показания. Об этом сообщает ГУ МВД России по Пензенской области.

Поводом для агрессии стала фраза одного из отдыхающих "Сапожник без сапог", сказанная в адрес задержанного. Оскорбившись, молодой человек нанес оппоненту удар кулаком в лицо. От удара потерпевший упал, ударился головой и потерял сознание говорится в сообщении

Отмечается, что молодой человек полностью признал вину и раскаялся в содеянном.

Возбуждено уголовное дело.