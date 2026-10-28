В Пензе на ударившего водителя по лбу саперной лопатой завели уголовное дело

Жителя Пензы ударили по лбу саперной лопатой из-за перекрытого проезда В Пензе на ударившего водителя по лбу саперной лопатой завели уголовное дело

Москва28 окт Вести.Житель Пензы напал на водителя с саперной лопатой из-за перекрытого проезда. Возбуждено уголовное дело, сообщает УМВД по Пензенской области в MAX.

С заявлением в полицию обратился мужчина 1972 года рождения. Он сообщил, что неизвестный причинил ему телесные повреждения саперной лопатой.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий правоохранители установили личность злоумышленника. Им оказался мужчина 1985 года рождения, который сообщил, что конфликт произошел из-за дорожной ситуации.

Подозреваемый не смог заехать во двор своего дома, так как потерпевший перекрыл проезд автомобилем. При этом злоумышленник выкрикивал нецензурные оскорбления из окна своей машины.

После того как заявитель отъехал, подозреваемый направился к нему с саперной лопатой. Открыв дверь автомобиля потерпевшего, он ударил мужчину по лбу и скрылся с места преступления говорится в публикации

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 119 УК РФ ("Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью"), санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.