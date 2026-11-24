Житель Петербурга через суд добился права на найденные на улице 2 млн рублей Петербуржцу удалось отсудить найденные на улице 2 миллиона рублей

Москва24 ноя Вести.Житель Петербурга подал иск к УМВД России по Невскому району о признании права собственности на найденные на улице 2 млн рублей, и суд встал на его сторону. Об этой истории рассказала в своем Telegram-канале руководитель Объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева.

Сумку с крупной суммой денег мужчина нашел в парке в конце ноября прошлого года и тут же позвонил в полицию. Разбирательство шло долго, в итоге только в конце марта 2026 года истец получил постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.

Было установлено, что содержимым обнаруженной сумки являются денежные средства в размере 2 млн рублей, а установить фактического владельца денежных средств не представилось возможным.

Тогда мужчина подал в УМВД заявление о признании права собственности на находку, но ему в этом было отказано, и он обратился в суд.

Невский районный суд г. Санкт-Петербурга признал за Владимиром право собственности на найденные 30.11.2025 денежные средства в размере 2 000 000 рублей говорится в публикации

Там не согласились с доводом ответчика о нарушении истцом требований статьи 227 ГК РФ, поскольку обязанность нашедшего вещь истцом была исполнена: он сообщил о находке в полицию и доказательств сокрытия находки или попытки ее утаить в материалах дела не имеется.