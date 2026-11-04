Житель Рязанской области вытащил знакомую из пруда и украл ее деньги из рюкзака

Житель Рязанской области спас тонувшую знакомую и украл ее деньги из рюкзака Житель Рязанской области вытащил знакомую из пруда и украл ее деньги из рюкзака

Москва4 ноя Вести.Уголовное дело возбуждено в отношении жителя Рязанской области, его подозревают в краже 650 тысяч рублей у знакомой, которую незадолго до этого он вытащил из пруда. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В ведомстве рассказали, что в полицию обратилась 35-летняя жительница села Ходынино. По ее словам, из рюкзака пропали 650 тысяч рублей, а с территории усадьбы - металлическая коптильня. Женщина незадолго до этого сняла деньги, чтобы положить их на счет.

По данным полиции, по дороге к банкомату она зашла на местный пруд и встретила знакомого, который рыбачил с пятилетней дочерью. Женщина случайно упала в воду и начала тонуть.

Мужчина вытащил ее на берег и вызвал скорую помощь. Медики увезли пострадавшую в полубессознательном состоянии в больницу. Рюкзак с деньгами и личными вещами остался у пруда говорится в сообщении на официальном сайте ведомства

Позже рюкзак ей вернул сосед, однако денег внутри не оказалось. Сотрудники полиции проверили недавние траты мужчины, спасшего женщину, и ее соседа. По версии следствия, первый из них вскоре после происшествия рассчитался с долгами и сделал крупные покупки. А во дворе его дома нашли пропавшую коптильню.

В ведомстве отметили, что 47-летний мужчина собирался передать рюкзак владелице, но, узнав о ее тяжелом состоянии, по дороге домой заглянул внутрь и обнаружил деньги. Злоумышленник забрал их и приглянувшуюся коптильню, а рюкзак передал соседу женщины.

В настоящее время подозреваемый арестован.