Житель Сургута свел счеты с жизнью после нападения на правоохранителя

Житель Сургута напал на полицейского, отобрал пистолет, а потом покончил с собой Житель Сургута свел счеты с жизнью после нападения на правоохранителя

Москва13 ноя Вести.В Сургуте возбуждено уголовное дело по факту нападения на сотрудника полиции и хищения табельного оружия, сообщает региональный главк СК России в мессенджере MAX.

По данным следствия, днем 13 ноября 24-летний мужчина пришел в участковый пункт полиции, чтобы подать заявление. Однако в какой-то момент нож и попытался напасть на участкового. В процессе борьбы мужчина завладел табельным оружием и скрылся.

В кратчайшие сроки местонахождение нападавшего было установлено, однако в момент преследования он свел счеты с жизнью сказано в сообщении

По делу проводятся необходимые следственные действия.