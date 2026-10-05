Москва5 октВести.В Республике Татарстан суд признал виновным ранее судимого 28-летнего местного жителя по ч. 2 ст. 116.1 УК РФ - нанесение побоев, причинивших физическую боль, лицом с судимостью за преступление, совершенное с применением насилия. Азнакаевская городская прокуратура поддержала обвинение, говорится в MAX ведомства.
По материалам следствия, 14 марта 2025 года мужчина ударил своего несовершеннолетнего брата коленом в глаз и по лицу после того, как нашел у подростка электронную сигарету.
Злоумышленник приговорен к 6 месяцам ограничения свободыговорится в сообщении
Обвиняемый признал свою вину и раскаялся в содеянном.