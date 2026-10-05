В Татарстане мужчину осудили за побои, нанесенные младшему брату с вейпом

Житель Татарстана осужден за избиение несовершеннолетнего брата, курившего вейп В Татарстане мужчину осудили за побои, нанесенные младшему брату с вейпом

Москва5 окт Вести.В Республике Татарстан суд признал виновным ранее судимого 28-летнего местного жителя по ч. 2 ст. 116.1 УК РФ - нанесение побоев, причинивших физическую боль, лицом с судимостью за преступление, совершенное с применением насилия. Азнакаевская городская прокуратура поддержала обвинение, говорится в MAX ведомства.

По материалам следствия, 14 марта 2025 года мужчина ударил своего несовершеннолетнего брата коленом в глаз и по лицу после того, как нашел у подростка электронную сигарету.

Злоумышленник приговорен к 6 месяцам ограничения свободы говорится в сообщении

Обвиняемый признал свою вину и раскаялся в содеянном.