Москва27 нояВести.Мировой судья Узловского района лишил свободы на 7 месяцев неоднократно судимого местного жителя за кражу кофе из магазина, сообщается в MAX-канале пресс-службы судебной системы Тульской области.
Установлено, что мужчина украл со стеллажей магазина четыре упаковки кофе, три из которых были по 1 кг. Сложив похищенный товар в пакет, не оплатив его на кассе, вышел из магазина. Ущерб составил 7291 рубль.
Вину подсудимый признал. Судья назначил ему 7 месяцев исправительной колонии строгого режимаговорится в сообщении
Приговор суда в законную силу не вступил.