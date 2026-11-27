Семь месяцев колонии получил житель Тульской области за кражу кофе из магазина

Житель Тульской области обвиняется в краже кофе из магазина Семь месяцев колонии получил житель Тульской области за кражу кофе из магазина

Москва27 ноя Вести.Мировой судья Узловского района лишил свободы на 7 месяцев неоднократно судимого местного жителя за кражу кофе из магазина, сообщается в MAX-канале пресс-службы судебной системы Тульской области.

Установлено, что мужчина украл со стеллажей магазина четыре упаковки кофе, три из которых были по 1 кг. Сложив похищенный товар в пакет, не оплатив его на кассе, вышел из магазина. Ущерб составил 7291 рубль.

Вину подсудимый признал. Судья назначил ему 7 месяцев исправительной колонии строгого режима говорится в сообщении

Приговор суда в законную силу не вступил.