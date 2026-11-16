Житель Волгограда сообщил о бомбе в поезде, чтобы помешать уехать подруге Жителя Волгограда приговорили к крупному штрафу за ложное сообщение о бомбе

Москва16 ноя Вести.В Волгограде местного жителя приговорили к штрафу в 500 тысяч рублей за ложное сообщение о взрывном устройстве в поезде. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Волгоградской области.

Подсудимый Алексей С., находясь по месту своего проживания и употребляя спиртные напитки, позвонил по номеру "112". Он сообщил оператору ложные сведения о подрыве взрывного устройства в пассажирском поезде сообщением Волгоград — Астрахань, который отправлялся в тот же день. Как следует из показаний подсудимого, ложный звонок был совершен с той целью, чтобы его возлюбленная не уехала в поездку на этом поезде говорится в сообщении

Из‑за звонка пришлось задействовать силы полиции: сотрудники проверили поезд и территорию вокзала — взрывчатки не нашли. Кроме того, из‑за ложного вызова отвлекли бригаду скорой помощи — это нанесло медучреждению материальный ущерб. Ещё из‑за ситуации сбился график движения поездов.

В 2023 году Алексея уже судили за похожее преступление — тогда ему дали два года условно. Теперь суд признал его виновным по той же статье (ч. 2 ст. 207 УК РФ) и назначил штраф.