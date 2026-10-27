Житель Вольска получил лопатой по голове из-за непрошенных советов о траншее Рабочий ударил жителя Вольска лопатой по голове за непрошенные советы

Москва27 окт Вести.Житель Вольска получил лопатой по голове за то, что давал непрошенные советы рабочим по копке траншеи. Об этом сообщает "КП-Саратов".

44-летнего мужчину госпитализировали с травмами головы и ушибом мозга. По его словам, травмы ему нанес неизвестный.

Как установили сотрудники полиции, нападавшим оказался 42-летний горожанин. По его словам, в тот день он вместе с напарником менял кабель и рыл траншею.

Процесс "контролировали" две пенсионерки, проживающие в ближайшем к месту проведения работ дому. Женщины то и дело давали советы с требованием аккуратнее работать, а вечером свои полномочия они "делегировали" соседу по дому, который также не скупился на комментарии и требования.

Как пояснил подозреваемый, за весь день его так достали непрошеными советами, что терпение лопнуло и он ударил мужчину лопатой по голове сказано в публикации

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.