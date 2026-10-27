Москва27 октВести.Житель Вольска получил лопатой по голове за то, что давал непрошенные советы рабочим по копке траншеи. Об этом сообщает "КП-Саратов".
44-летнего мужчину госпитализировали с травмами головы и ушибом мозга. По его словам, травмы ему нанес неизвестный.
Как установили сотрудники полиции, нападавшим оказался 42-летний горожанин. По его словам, в тот день он вместе с напарником менял кабель и рыл траншею.
Процесс "контролировали" две пенсионерки, проживающие в ближайшем к месту проведения работ дому. Женщины то и дело давали советы с требованием аккуратнее работать, а вечером свои полномочия они "делегировали" соседу по дому, который также не скупился на комментарии и требования.
Как пояснил подозреваемый, за весь день его так достали непрошеными советами, что терпение лопнуло и он ударил мужчину лопатой по головесказано в публикации
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.