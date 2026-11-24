Житель Воронежа сжег машину и мотоцикл соседа из-за шума Из-за шума ранее судимый житель Воронежа сжег машину и мотоцикл соседа

Москва24 ноя Вести.В Воронеже задержан ранее судимый мужчина, подозреваемый в умышленном уничтожении чужого имущества. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МВД России.

Сотрудники оперативно-сыскного отдела уголовного розыска УМВД России по г. Воронежу установили ранее судимого 45-летнего мужчину, подозреваемого в поджоге автомобиля "Лада Приора" и мотоцикла "Мотор-Ленд", принадлежащих 21-летнему местному жителю говорится в канале ведомства на платформе MAX

Предварительно установлено, что причиной стал бытовой конфликт: мужчин угрожал поджечь транспорт из‑за того, что владелец мешал ему спать.

Общая сумма составила более 500 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело.