Москва24 нояВести.В Воронеже задержан ранее судимый мужчина, подозреваемый в умышленном уничтожении чужого имущества. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МВД России.
Сотрудники оперативно-сыскного отдела уголовного розыска УМВД России по г. Воронежу установили ранее судимого 45-летнего мужчину, подозреваемого в поджоге автомобиля "Лада Приора" и мотоцикла "Мотор-Ленд", принадлежащих 21-летнему местному жителюговорится в канале ведомства на платформе MAX
Предварительно установлено, что причиной стал бытовой конфликт: мужчин угрожал поджечь транспорт из‑за того, что владелец мешал ему спать.
Общая сумма составила более 500 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело.