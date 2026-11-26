Жители подмосковного СНТ пожаловались на требование оплаты проезда к домам

Жителей подмосковного СНТ возмутила плата за проезд к домам Жители подмосковного СНТ пожаловались на требование оплаты проезда к домам

Москва26 ноя Вести.Жители подмосковного СНТ близ Ногинска считают вымогательством требование оплаты за проезд к дому. О ситуации они рассказали ИС "Вести". По их словам, за проезд одной машины новый собственник подъездных путей в СНТ требует платить 500 рублей.

Один из живущих в СНТ Иван Гусаков рассказал, что людям приходится бросать авто у забора и пешком идти к домам.

Мы многодетная семья, почему мы должны платить за проход к своему дому? возмутился он

Когда я приехал в отпуск свой, то вместо отдыха, я увидел вот эту ситуацию. Я считаю это вымогательством полнейшим заявил житель поселка военнослужащий Илья Киселев

Александр Кулаков, заместитель главы Богородского городского округа, пояснил, что такие вопросы решаются в судебном порядке.

Демонтировать ворота на частной земле администрация юридически не может. Мы искренне надеемся, что суд займет позицию жителей и приложим усилия, чтобы выступить третьей стороной в поддержку наших жителей сказал он

Тем временем, как заявили в ГУ МВД России по Московской области, по факту обращений жителей СНТ сотрудниками полиции проводится разбирательство.