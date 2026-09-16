Жители Батайска нашли в магазине маленького мальчика, его уже передали матери Трехлетнего мальчика, найденного в магазине в Батайске, вернули родителям

Москва16 сен Вести.Жители Батайска Ростовской области обнаружили в магазине маленького мальчика, рядом с которым не было взрослых. Они обратились в полицию. На данный момент ребенок уже передан родителям, сообщает региональный главк МВД России в мессенджере MAX.

Сегодня в дежурную часть ОМВД России по г. Батайску поступило два сообщения. Одно от законного представителя 3-летнего мальчика, второе чуть позже – от граждан отмечается в публикации

Как установили правоохранители, ребенок гулял во дворе частного дома, но и в какой-то момент открыл калитку, вышел на улицу и отправился в соседний магазин. Его мать, обнаружив отсутствие сына, сразу побежала в полицию.

В магазине же одинокого ребенка увидели покупатели, после чего тоже обратились в полицию.

К настоящему моменту мальчик передан родителям, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

С матерью проведена профилактическая беседа о недопустимости оставления ребенка без присмотра.