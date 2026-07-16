Москва16 июлВести.В Латвии участились случаи атак местных жителей на контролирующие линии электропередач (ЛЭП) беспилотники.
Об этом рассказала директор по развитию компании по обслуживанию электросетей Sadales tīkls Диана Гауче в разговоре с локальным агентством Otkrito.
Беспилотные летальные аппараты (БПЛА) начали применять в Латвии для контроля ЛЭП в 2026 году. Операторы дронов, которые всегда находятся рядом с беспилотниками, отмечают, что нередко реакция латвийцев на БПЛА бывает агрессивной.
Например, граждане бросаются в дроны камнями и палками, поливают их водой из шлангов, а также угрожают работникам компании.
Иногда они боятся и не понимают, что это за дрон. Конфликтные ситуации былиразъяснила Гауче
По ее словам, БПЛА используются строго для исследования ЛЭП и охранных зон. Беспилотники не летают над частными владениями без необходимости.
Ранее сообщалось, что российский оператор БПЛА сбил дрон при помощи банки с тушенкой.