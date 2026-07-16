В Латвии жители стали чаще бросать камни и палки в дроны для контроля ЛЭП

Жители Латвии стали чаще бросать камни в беспилотники В Латвии жители стали чаще бросать камни и палки в дроны для контроля ЛЭП

Москва16 июл Вести.В Латвии участились случаи атак местных жителей на контролирующие линии электропередач (ЛЭП) беспилотники.

Об этом рассказала директор по развитию компании по обслуживанию электросетей Sadales tīkls Диана Гауче в разговоре с локальным агентством Otkrito.

Беспилотные летальные аппараты (БПЛА) начали применять в Латвии для контроля ЛЭП в 2026 году. Операторы дронов, которые всегда находятся рядом с беспилотниками, отмечают, что нередко реакция латвийцев на БПЛА бывает агрессивной.

Например, граждане бросаются в дроны камнями и палками, поливают их водой из шлангов, а также угрожают работникам компании.

Иногда они боятся и не понимают, что это за дрон. Конфликтные ситуации были разъяснила Гауче

По ее словам, БПЛА используются строго для исследования ЛЭП и охранных зон. Беспилотники не летают над частными владениями без необходимости.

Ранее сообщалось, что российский оператор БПЛА сбил дрон при помощи банки с тушенкой.