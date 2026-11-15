Москва15 ноя Вести.Жители одного из районов Ульяновска возмущены тем, что напротив храма был открыт стриптиз-клуб, сообщает РЕН ТВ.

По сведениям издания, заведение появилось около полугода назад. Одна из местных жительниц сообщила, что его владельцем является мигрант, который недавно переехал в Ульяновск.

Стриптиз-клуб открыли напротив храма в Ульяновске – местные возмущены таким соседством говорится в публикации

По словам женщины, вход в заведение находится прямо напротив воскресной школы для детей, и несовершеннолетние, проходя мимо, каждый раз видят его вывеску.

Епархия обращалась с жалобой в правоохранительные органы, но результатов это не принесло, как нет реакции властей и правоохранителей и на возмущенные сообщения местных жителей в соцсетях, отмечает издание.