Жительница Амурской области обвиняется в серии краж у знакомых Перед судом предстанет обвиняемая в серии краж у знакомых жительница Приамурья

Москва2 ноя Вести.Завершено расследование уголовного дела в отношении 30‑летней ранее судимой жительницы села Поярково Михайловского округа, женщина обвиняется в трех кражах, сообщается в MAX-канале МВД Амурской области.

Установлено, что в мае злоумышленница вместе с сожителем обманом получила карту и телефон 65‑летней пенсионерки с инвалидностью и перевела 12 600 рублей сожителю и его матери. Потом она похитила кредитную карту у другой гостьи и обналичила 120 тысяч рублей. Позже обвиняемая украла у знакомой ювелирные украшения стоимостью свыше 55 тысяч рублей.

Материалы дела направлены в суд говорится в сообщении

В июле женщину задержали. Она полностью признала вину.