Жительница ФРГ: голосую за "Альтернативу для Германии", ведь это партия мира

Жительница Германии объяснила, что будет голосовать за партию мира Жительница ФРГ: голосую за "Альтернативу для Германии", ведь это партия мира

Москва19 сен Вести.Жительница города Нойбранденбург, находящегося в земле Мекленбург-Передняя Померания, где завтра пройдут региональные выборы, в интервью ИС "Вести" рассказала, почему будет голосовать за партию "Альтернатива для Германии" (АдГ).

На площади в Нойбранденбурге - представители всех партий страны, ведь уже завтра, 20 сентября, пройдут выборы в региональный парламент федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания. Люди на площади спорят о политике, говорят о налогах, Украине и мигрантах. Разговоры переходят в стычки.

Мы за Германию. Мы лично - за АдГ. Они могут нас защитить. От непомерных налогов, во-первых. И вообще, в моем понимании "Альтернатива для Германии" - это партия мира, она действует, как единое целое. Все остальные тянут одеяло не туда сказала местная жительница

Проблема безработицы - то, что местных жителей волнует максимально. В Мекленбурге-Передней Померании самый высокий процент тех, кто так и не смог найти себе место. Молодежь уезжает на Запад; местным больницам остро не хватает врачей, в школах - учителей.

Предварительные опросы уже показали, что почти вровень идут сразу две партии: АдГ (36%) и социал-демократы (37%), которые сейчас имеют большинство в местном парламенте. У партии канцлера Мерца - всего 6%.