Москва26 ноя Вести.Кемеровский районный суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу о применение насилия в отношении представителя власти в отношении 43-летней жительницы села Силино, сообщается в MAX-канале прокуратуры региона.

Установлено, что в октябре 2026 года полицейские прибыли в село Силино для выяснения обстоятельств конфликта между местными жителями. Осужденная в нетрезвом виде пришла домой к своему бывшему мужу, так как узнала, что он является участником данного конфликта. Стражи порядка попросили мужчину пройти в служебный автомобиль, однако он проявил агрессию, в связи с чем правоохранители попытались его увести. В это время осужденная оттолкнула одного из полицейских и укусила его за предплечье.

Женщина признала вину полностью. Суд назначил ей 1 год 6 месяцев условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев говорится в сообщении

Приговор суда вступил в законную силу.