Жительница Новосибирска два года скидывала деньги фальшивому китайскому актеру Россиянка ради встречи с фейковым китайским актером перевела ему более 2 млн

Москва25 ноя Вести.Жительница Новосибирска познакомилась в соцсети с человеком, который представился китайским актером. Собеседник выразил симпатию и предложил встретиться, но для свидания Оксане нужно было оплатить все расходы. Об этом стало известно РЕН ТВ.

В результате за два года общения в мессенджере женщина перевела незнакомцу более двух миллионов рублей, которые как она думала предназначались для покупки авиабилетов, членской карты и других нужд для организации встречи.

При этом за все это время Оксана ни разу не говорила с "актером" по видеосвязи и не слышала его голос. Их переписка была на английском языке.

Платежи уходили на счета разных людей. Чтобы отправлять средства, женщина брала кредиты, а ее квартира оказалась под залогом. Как стало известно РЕН ТВ, последний перевод состоялся 11 ноября. После этого собеседник перестал выходить на связь отмечается в сообщении

Тогда женщина решила, что ее обманули мошенники.