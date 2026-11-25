Москва25 нояВести.Жительница Новосибирска познакомилась в соцсети с человеком, который представился китайским актером. Собеседник выразил симпатию и предложил встретиться, но для свидания Оксане нужно было оплатить все расходы. Об этом стало известно РЕН ТВ.
В результате за два года общения в мессенджере женщина перевела незнакомцу более двух миллионов рублей, которые как она думала предназначались для покупки авиабилетов, членской карты и других нужд для организации встречи.
При этом за все это время Оксана ни разу не говорила с "актером" по видеосвязи и не слышала его голос. Их переписка была на английском языке.
Платежи уходили на счета разных людей. Чтобы отправлять средства, женщина брала кредиты, а ее квартира оказалась под залогом. Как стало известно РЕН ТВ, последний перевод состоялся 11 ноября. После этого собеседник перестал выходить на связьотмечается в сообщении
Тогда женщина решила, что ее обманули мошенники.