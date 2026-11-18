Жительница Омска осуждена на 7 лет за покушение на сбыт 33 кг наркотиков

Жительница Омска отправилась в колонию на помощь сожителю-наркоторговцу Жительница Омска осуждена на 7 лет за покушение на сбыт 33 кг наркотиков

Москва18 ноя Вести.В Омской области суд вынес приговор в отношении местной жительницы, признав ее виновной в покушении на сбыт 33 кг наркотиков. Как сообщает региональная прокуратура, ее отправили в колонию на 7 лет.

Любинский районный суд Омской области вынес приговор по уголовному делу в отношении 40-летней жительницы г. Омска. Она признана виновной по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ… Суд назначил женщине наказание в виде 7 лет лишения свободы в колонии общего режима говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Преступление произошло в сентябре 2025 года. Согласно материалам уголовного дела, фигурантка хотела помочь сожителю и согласилась разместить в тайниках свертки с запрещенными веществами. Мужчина выкопал яму, положил на дно 70 пакетов, а его возлюбленная сделала фото, чтобы передать информацию сообщникам для дальнейшего распространения. Осуществить задуманное до конца они не успели, так как были задержаны сотрудниками ФСБ.

Материалы в отношении остальных предполагаемых наркопреступников выделены в отдельное производство.