Жительница Сочи нашла в своем доме осиные гнезда с парализованными пауками Осы-пелопеи слепили глиняные гнезда в доме жительницы Сочи

Москва15 окт Вести.Гнезда ос-пелопей обнаружила у себя в доме жительница Сочи, сообщает SHOT.

Насекомые соорудили сразу пять глиняных коконов, а внутри каждого спрятали парализованных пауков пишет паблик

Хозяйка увидела эти коконы, разбила их, а оттуда вывалилось множество пауков. Некоторые были еще живы и шевелились. Женщина убрала все с помощью пылесоса.

Самки осы-пелопеи лепят такие коконы для потомства: они откладывают туда яйца, а затем приносят живых пауков, которых предварительно обездвиживают ядом. После появления на свет личинки начинают питаются заготовленными запасами.

Специалисты советуют людям не избавляться самостоятельно от таких коконов. Для человека осы серьезной угрозы обычно не представляют, а вот пауки могут быть опасными. Поэтому при обнаружении глиняных коконов лучше обратиться в службы по борьбе с насекомыми.