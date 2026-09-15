Москва15 сен Вести.Жительница Уссурийска 23 лет обвиняется в склонении несовершеннолетнего к потреблению наркотических средств, сообщила пресс-служба СУ СК России по Приморскому краю в мессенджере МАХ.

По версии следствия, 29 августа 2026 года подозреваемая, находясь по месту своего проживания в квартире одного из домов по улице Некрасова в городе Уссурийске, умышленно предложила употребить 13-летней девочке неустановленное наркотическое средство и передала ей его, после чего несовершеннолетняя употребила средство путем курения