Москва31 авгВести.Приаргунский районный суд оставил без удовлетворения жалобу местной жительницы, просившей признать недействительным постановление об административном правонарушении, сообщил Объединенный пресс-центр судов Забайкальского края в мессенджере МАХ.
Женщину оштрафовали на 5 тысяч рублей за нарушение правил перевозки десятилетнего ребенка. Не согласившись с предъявленным обвинением, правонарушительница обратилась в суд и объяснила, что правила перевозки детей не нарушала, поскольку ребенок находился на заднем пассажирском сиденье и перед началом движения был пристегнут штатным ремнем безопасности транспортного средстваотметили в пресс-центре
Инспектор Госавтоинспекции настаивал, что ребенок такого роста и веса должен ездить в машине только в детском кресле.
Суд оставил жалобу без удовлетворения.