Суд оставил в силе штраф забайкалки за перевозку ребенка без детского кресла

Жительница Забайкалья безуспешно пыталась оспорить штраф Суд оставил в силе штраф забайкалки за перевозку ребенка без детского кресла

Москва31 авг Вести.Приаргунский районный суд оставил без удовлетворения жалобу местной жительницы, просившей признать недействительным постановление об административном правонарушении, сообщил Объединенный пресс-центр судов Забайкальского края в мессенджере МАХ.

Женщину оштрафовали на 5 тысяч рублей за нарушение правил перевозки десятилетнего ребенка. Не согласившись с предъявленным обвинением, правонарушительница обратилась в суд и объяснила, что правила перевозки детей не нарушала, поскольку ребенок находился на заднем пассажирском сиденье и перед началом движения был пристегнут штатным ремнем безопасности транспортного средства отметили в пресс-центре

Инспектор Госавтоинспекции настаивал, что ребенок такого роста и веса должен ездить в машине только в детском кресле.

Суд оставил жалобу без удовлетворения.