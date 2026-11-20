Москва20 нояВести.В Херсонской области осуждена 49-летняя жительница Новой Каховки, признанная виновной в государственной измене в пользу Украины. Как сообщает региональная прокуратура, ее отправили в колонию на 13 лет.
Херсонским областным судом она признана виновной по ст. 275 УК РФ… Суд назначил виновной наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, с ограничением свободы сроком на 1 год и штрафом в размере 200 тыс. рублейговорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX
Согласно материалам уголовного дела, с ноября 2024-го по май 2025 года фигурантка переводила средства на счета в иностранном банке, где собирались деньги на нужды ВФУ. Ее задержали сотрудники ФСБ.