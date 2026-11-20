Жительницу Херсонской области осудили на 13 лет за финансирование ВФУ

Жительницу Херсонской области отправили в колонию за госизмену в пользу Украины Жительницу Херсонской области осудили на 13 лет за финансирование ВФУ

Москва20 ноя Вести.В Херсонской области осуждена 49-летняя жительница Новой Каховки, признанная виновной в государственной измене в пользу Украины. Как сообщает региональная прокуратура, ее отправили в колонию на 13 лет.

Херсонским областным судом она признана виновной по ст. 275 УК РФ… Суд назначил виновной наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, с ограничением свободы сроком на 1 год и штрафом в размере 200 тыс. рублей говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Согласно материалам уголовного дела, с ноября 2024-го по май 2025 года фигурантка переводила средства на счета в иностранном банке, где собирались деньги на нужды ВФУ. Ее задержали сотрудники ФСБ.