Житель Ингушетии осужден на 10 лет колонии за вооруженный налет на почту

Жителя Ингушетии осудили за разбойное нападение на почту с ущербом в 7 тыс. руб. Житель Ингушетии осужден на 10 лет колонии за вооруженный налет на почту

Москва19 окт Вести.В Ингушетии суд вынес приговор в отношении местного жителя, который в составе банды совершил вооруженный налет на отделение почты в Назрани. Как сообщает республиканская прокуратура, мужчину отправили в колонию на 10 лет.

Рассмотрено уголовное дело в отношении 42-летнего местного жителя. Он признан виновным по п. "б№" ч. 4 ст. 162 и п. "а" ч. 3 ст. 222 УК РФ (разбой, в особо крупном размере; незаконный оборот оружия, группой лиц по предварительному сговору)… Суд приговорил его к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима говорится в Telegram-канале ведомства

Преступление произошло в мае 2018 года. Согласно материалам уголовного дела, шестеро злоумышленников совершили разбойное нападение на почтовое отделение, чтобы завладеть наличными из кассы. Однако, несмотря на угрозы оружием, принудить сотрудников отдать деньги нападавшие так и не смогли и забрали мешок с письмами и корреспонденцией, который потом сожгли. В результате сумма ущерба составила около 7 тысяч рублей.