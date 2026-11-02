За насилие в отношении ребенка житель Севастополя приговорен к 12,5 годам

Жителя Севастополя осудили на 12,5 лет за преступления против малолетней За насилие в отношении ребенка житель Севастополя приговорен к 12,5 годам

Москва2 ноя Вести.Суд вынес приговор в отношении 19-летнего жителя Севастополя за преступления против малолетней. Его признали виновным по п. "б" ч. 4 т. 131 УК РФ и приговорили к 12,5 годам исправительной колонии строгого режима, передает следком Крыма и Севастополя.

Следственным отделом по Нахимовскому району и судом установлено, что весной 2025 года в заброшенном строении фигурант, находясь в состоянии наркотического опьянения, совершил половое преступление в отношении 11-летней знакомой говорится в MAX ведомства

В ходе профилактических мероприятий сотрудники УМВД РФ по городу выявили преступление. Проведены необходимые экспертизы, установлены обстоятельства совершенного преступления. Собрана доказательная база.

После отбывания наказания фигуранту на 1 год ограничена свобода.