Европейцев призвали в случае ЧС не ждать помощи от властей 72 часа

Жителям ЕС рекомендовали в случае ЧС первые 72 часа полагаться только на себя Европейцев призвали в случае ЧС не ждать помощи от властей 72 часа

Москва6 ноя Вести.Жителям Евросоюза (ЕС) порекомендовали не рассчитывать на помощь властей в первые 72 часа чрезвычайной ситуации (ЧС). Новые рекомендации представила еврокомиссар по вопросам равенства, готовности и кризисного управления Хаджа Лахбиб на Европейском форуме гражданской защиты и размещены на сайте Еврокомиссии (ЕК).

Представленные тезисы носят добровольный характер.

Жителям ЕС рекомендовано иметь запасы предметов первой необходимости и "тревожные чемоданчики", чтобы самостоятельно удовлетворять базовые потребности в первые трое суток кризиса, пока не придет помощь от государства.

Кроме того, ЕК предложила ежегодно проводить "день готовности" Евросоюза 23 октября. Первый такой день предлагают провести в 2027 году.

Ранее главнокомандующий Объединенными вооруженными силами (ОВС) НАТО в Европе Алексус Гринкевич заявил, что война НАТО с Россией не неизбежна, однако альянс готовится к конфликту и считает Москву угрозой безопасности. По его словам, укрепление военного потенциала альянса является практической реализацией принципа "мира через силу" американского лидера Дональда Трампа.