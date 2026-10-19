Москва19 окт Вести.Замглавы думского комитета по обороне Алексей Журавлев ответил шуткой, комментируя антироссийские планы Финляндии.

Хельсинки официально разрешает своим шпионам работать против Москвы – сразу тянет на газетный заголовок. А вот как, интересно, они будут работать, если сами же все границы с Россией давно позакрывали? Считается ли пьяный финн в Санкт-Петербурге таким диверсантом? Он ведь подрывает нашу экономику, уничтожая алкогольную промышленность?