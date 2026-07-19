Журналист Богданов предложил Англии и Франции провести матч на "коробке"

Журналист Богданов: Англии и Франции можно было и на "коробку" пойти Журналист Богданов предложил Англии и Франции провести матч на "коробке"

Москва19 июл Вести.Англия и Франция могли бы провести прошедший футбольный матч за 3 место на ЧМ-2026 на "коробке". Об этом написал в своем канале в MAX журналист ИС "Вести" Валентин Богданов.

Богданов выразил непонимание нужды стран в игре на стадионе "Хард Рок" в Майами.

Зачем Англии и Франции стадион "Хард Рок" в Майами? Можно было бы и на коробку пойти выразил свое мнение журналист

Ранее стало известно, что бронзовыми призерами ЧМ-2026 стали футболисты сборной Англии, которые обыграли Францию со счетом 6:4.