Москва19 июлВести.Англия и Франция могли бы провести прошедший футбольный матч за 3 место на ЧМ-2026 на "коробке". Об этом написал в своем канале в MAX журналист ИС "Вести" Валентин Богданов.
Богданов выразил непонимание нужды стран в игре на стадионе "Хард Рок" в Майами.
Зачем Англии и Франции стадион "Хард Рок" в Майами? Можно было бы и на коробку пойтивыразил свое мнение журналист
Ранее стало известно, что бронзовыми призерами ЧМ-2026 стали футболисты сборной Англии, которые обыграли Францию со счетом 6:4.