Журналист Богданов: два корабля ВМС США напомнили сон городничего из "Ревизора" Богданов: эпизод с кораблями ВМС США в Ормузском проливе словно сон городничего

Москва14 апр Вести.Журналист ИС "Вести" Валентин Богданов в своем канале в мессенджере MAX сравнил заход американских кораблей в Ормузский пролив со сном городничего из комедии Н.В. Гоголя "Ревизор".

Таким образом он прокомментировал сообщение издания The New York Times об инциденте в Ормузском проливе с двумя кораблями Военно-морских сил США, которых спугнул иранский беспилотник.

В Аравийском море все прямо как у Гоголя в сне городничего в "Ревизоре": "Мне снились две необыкновенные крысы. Право, этаких я никогда не видывал: черные, неестественной величины! Пришли, понюхали — и пошли прочь." написал Богданов

Ранее иранский телеканал PressTV сообщал, что Иран чуть не потопил корабли ВМФ США. При попытке входа в Ормузский пролив, ко дну чуть не пошли USS Michael Murphy и USS Frank E. Petersen Jr. Журналисты назвали эту попытку рискованной и сказали, что такое могло обернуться катастрофой вооруженных сил США.

Профессор НИУ ВШЭ, генерал-лейтенант в отставке Евгений Бужинский заявил, что попытки США силой взять под контроль Ормузский пролив обречены на неудачу. По его словам, пролив и вся критически важная береговая инфраструктура полностью простреливается иранскими ракетами и беспилотниками.