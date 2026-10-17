Москва17 окт Вести.Попытка подкупить основателя SpaceX Илона Маска со стороны главы киевского режима выглядит наивной и пошлой, отмечает журналист ИС "Вести" Валентин Богданов.

Он отметил, что опытный подхалим и взяточник Зеленский награждает 26 августа владельца Space X орденом Свободы, высшей наградой Украины для иностранцев — "за выдающиеся личные заслуги в защите жизни людей и свободы". Перед этим в июле 2026 года он просит президента США поговорить с Маском, чтобы распространить Starlink на территорию России для охоты на пусковые установки баллистических ракет; Маск от встречи отказывается и называет это эскалацией.

Конечно, сама попытка "подкупить" (!) Маска (!!!) со стороны Киева выглядит наивной и пошлой. Но действовать так приучил дурной опыт. Сколько тянется из Киева в Вашингтон коррупционных хвостов. Сколько на Капитолийском холме тех, кто опасается в случае краха всего украинского проекта оказаться не просто с пустым карманом, а даже и в тюремной камере пишет журналист

О том, кто и зачем отключил Зеленскому спутниковую связь - в авторской колонке журналиста Валентина Богданова.