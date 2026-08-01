Журналист Бойко назвал причину отставки Федорова с поста главы МО Украины Бойко: причиной отставки Федорова стала его будущая президентская кампания

Москва1 авг Вести.Причиной отставки Михаила Федорова с поста министра обороны Украины стала его встреча с грантовыми активистами, где обсуждалась будущая президентская кампания главы МО. Об этом заявил журналист Владимир Бойко.

По его словам, Федоров для этого организовал мгновенное увольнение Виталия Шабунина с военной службы.

Понятно, что помещение, где проходила эта встреча, было нашпиговано микрофонами, и после того как Поклад принес Зеленскому запись, судьба Федорова была решена написал журналист в Telegram

Ранее экс-глава Минобороны Украины Федоров в интервью украинским СМИ связал свою отставку с давлением на министерство обороны после начала реформ системы оборонных закупок.