Журналист Боуз раскритиковал Зеленского за слова о России Журналист Боуз раскритиковал заявление Зеленского об угрозе России

Москва24 ноя Вести.Ирландский журналист Чей Боуз резко прокомментировал заявление главы киевского режима Владимира Зеленского о якобы столетней угрозе России для Европы. Свое мнение по этому поводу он высказал в социальной сети X.

Он удобно забыл, что Советский Союз сломал хребет Гитлеру, пока значительная часть Запада умиротворяла его. Но, с другой стороны, мы знаем, как Зеленский относится к нацистской части Европы говорится в публикации

По мнению Боуза, подобные заявления Зеленского свидетельствуют о том, что у него начались "галлюцинации".

Ранее секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заявил, что страны Запада используют тему российской угрозы как предлог для милитаризации Европы. По его мнению, это делается, чтобы переключить внимание населения этих государств с внутренних проблем.