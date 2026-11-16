Журналист Боуз раскритиковал жалобы Каллас на требования Москвы по безопасности

Ирландский журналист осудил жалобы Каллас на требования России по безопасности Журналист Боуз раскритиковал жалобы Каллас на требования Москвы по безопасности

Москва16 ноя Вести.Ирландский журналист Чей Боуз раскритиковал заявление главы европейской дипломатии Каи Каллас об условиях безопасности, которые ранее выдвигала России.

По его словам, еврочиновница признала, что предложения Москвы по этому вопросу обсуждались еще в 2021 году.

Но вместо переговоров поджигатели войны в Брюсселе выбрали эскалацию. Теперь условия стали еще хуже, и она делает вид, что удивлена написал Боуз на своей странице в социальной сети X

Журналист также охарактеризовал еврочиновницу, назвав ее "главной по глупости в ЕС".

Как ранее заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, бессмысленно обсуждать с европейскими странами архитектуру безопасности, если они не стремятся к миру.