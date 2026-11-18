Москва18 ноя Вести.Согласно индийским преданиям, изложенным в эпосе "Рамаяна", осенью начинается символическая битва добра со злом. Об этом рассказал журналист ИС "Вести" Евгений Давыдов.

Позади жара и сезон дождей. Впереди самое благоприятное время, когда люди приходят в себя после изматывающего лета. Пробуждаются и боги, вступая в борьбу со злом. Представление из индийского эпоса "Рамаяна". Сюжет простой: злой и страшный демон Равана с братьями похитил жену бога Рамы - божественную Ситу. И вот Рама со своими братьями… отправляется ее спасать. В демонов запускают стрелы, фигуры вспыхивают и превращаются в гигантские факелы. В итоге Равана - убит, Сита - освобождена. Для индийцев схватка Рамы с Раваной - символическая битва добра со злом