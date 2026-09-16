Москва16 сен Вести.Суд Москвы заочно арестовал ведущего "Ходорковский Live" журналиста Дмитрия Еловского (признан иноагентом в РФ). Об этом сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции в MAX.

Бабушкинский районный суд города Москвы 15 сентября 2026 года избрал в отношении Еловского Дмитрия Сергеевича меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца говорится в сообщении

Журналист обвиняется в распространении фейков о ВС РФ (п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ).

Ранее 40-летнего Дмитрия Еловского объявили в розыск.