Москва16 сенВести.Суд Москвы заочно арестовал ведущего "Ходорковский Live" журналиста Дмитрия Еловского (признан иноагентом в РФ). Об этом сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции в MAX.
Бабушкинский районный суд города Москвы 15 сентября 2026 года избрал в отношении Еловского Дмитрия Сергеевича меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяцаговорится в сообщении
Журналист обвиняется в распространении фейков о ВС РФ (п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ).
Ранее 40-летнего Дмитрия Еловского объявили в розыск.