Журналист Мате раскритиковал Рютте за слова о планах напиться с Зеленским

Журналист из Канады разоблачил цинизм генсека НАТО Журналист Мате раскритиковал Рютте за слова о планах напиться с Зеленским

Москва9 ноя Вести.Канадский журналист Аарон Мате раскритиковал генерального секретаря НАТО Марка Рютте за слова о планах отпраздновать завершение конфликта на Украине вместе с главой киевского режима Владимиром Зеленским.

По его словам, для западных политиков жизни украинцев стали расходным материалом.

Те, кто на словах защищает Украину, а на деле жертвует ею, используя конфликт для ослабления России, невольно демонстрируют свое бессердечие написал Мате в соцсети X

7 ноября Рютте заявил, что планирует "напиться вдрызг" с Зеленским "где-нибудь в швейцарских Альпах" после завершения конфликта на Украине.