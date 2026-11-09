Москва9 нояВести.Канадский журналист Аарон Мате раскритиковал генерального секретаря НАТО Марка Рютте за слова о планах отпраздновать завершение конфликта на Украине вместе с главой киевского режима Владимиром Зеленским.
По его словам, для западных политиков жизни украинцев стали расходным материалом.
Те, кто на словах защищает Украину, а на деле жертвует ею, используя конфликт для ослабления России, невольно демонстрируют свое бессердечиенаписал Мате в соцсети X
7 ноября Рютте заявил, что планирует "напиться вдрызг" с Зеленским "где-нибудь в швейцарских Альпах" после завершения конфликта на Украине.